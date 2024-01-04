وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن الضربة استهدفت سيارة في بغداد، وقياديا في حركة النجباء، من دون أن يذكر اسمه.

وقالت مصادر أمنية إن 4 على الأقل من مقاتلي حركة النجباء المتحالفة مع إيران قتلوا وأصيب 6 آخرون، في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مقر الفصيل شرقي بغداد.

وقالت المصادر وشهود إن صاروخين على الأقل سقطا داخل مبنى تستخدمه حركة النجباء.

وقال متحدث باسم الجماعة إن عدد القتلى ارتفع إلى 4، بعد وفاة أحد المقاتلين متأثرا بجراحه، وأكدت مصادر صحية الحصيلة.

وقالت الشرطة ومتحدث باسم الفصيل إن قائدا محليا في النجباء وأحد مساعديه قتلا في الهجوم.

واتهم المتحدث باسم الفصيل واثنين من قادة الفصائل العراقية الولايات المتحدة بتنفيذ الهجوم وهددوا بالانتقام.

وقال أبو عقيل الموسوي، القائد المحلي للفصيل العراقي: "سوف ننتقم من الأميركان ونجعلهم يندمون على ارتكاب هذا الاعتداء".

وقالت مصادر بالشرطة ومصادر من الفصيل إن الصواريخ استهدفت سيارة داخل مقر حركة النجباء، مما أسفر عن مقتل قائد محلي للفصيل وأحد مساعديه، وقتل عضوان آخران من الحركة في الهجوم.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها مواقع مؤيدة للفصيل سيارة مدمرة مشتعلة، وقالت إن الهجوم استهدفها.

وقال مصدران أمنيان إن قوات الأمن العراقية انتشرت في المنطقة، ووصل فريق أمني إلى الموقع لإجراء تحقيقات أولية.

ونفذت الولايات المتحدة الشهر الماضي ضربات جوية في العراق ردا على هجوم بطائرة مسيّرة نفذه مسلحون متحالفون مع إيران أدى إلى إصابة خطيرة لجندي أميركي جعلته في حالة حرجة، وإصابة 2 آخرين.

وتعرض الجيش الأميركي بالفعل للهجوم 100 مرة على الأقل في العراق وسوريا، منذ بدأت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، وعادة ما كانت تشن الهجمات بمزيج من الصواريخ والمسيّرات الملغومة.

وللولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق، في مهمة تقول إنها تستهدف تقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم "داعش".