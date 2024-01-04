وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه صدر "أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".

ويأتي تعيين محمد الصباح خلفا للشيخ أحمد النواف، نجل الأمير الراحل الذي تولى رئاسة الحكومة ابتداء من يوليو 2022.

وتولى أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم بعد أدائه اليمين الدستورية ليصبح الأمير الـ17 للكويت، خلفا لأخيه الأمير نواف، الذي توفي يوم 16 ديسمبر عن 86 عاما.