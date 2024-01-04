وقال مصدر أمني مفضلا عدم الكشف عن هويته إن "طائرة مسيرة استهدفت مقر الدعم اللوجيستي للحشد الشعبي في شارع فلسطين في شرق بغداد"، مما أسفر عن مقتل "عنصرين وإصابة سبعة آخرين بجروح".

وأكد مصدر في الحشد الشعبي هذه الحصيلة لوكالة فرانس برس، فيما نسب القصف إلى الولايات المتحدة.

هذا وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" أن القصف على مقر الحشد الشعبي استهدف آمر اللواء 12.

وأشار إلى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني سيعقد اجتماعا طارئا برئاسة محمد شياع السوداني.

وأعلنت مصادر عراقية مقتل المسؤول العسكري لحركة "النجباء" وأحد مرافقيه، وإصابة آمر استخبارات الحشد من جراء القصف.

وأوضحت مصادر بالشرطة ومصادر أمنية لوكالة رويترز أنها ليست لديها المزيد من التفاصيل حول الجهة، التي تقف وراء الهجوم.