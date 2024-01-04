ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأميركي قوله، إن التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، مرتبط بإطلاق حزب الله النار من حين لآخر عبر الحدود على الإسرائيليين، والرد الإسرائيلي على ذلك.

الموقف الأميركي جاء ردا على، تصريحات للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، قال فيها إن حزبه يقاتل في جبهة الجنوب بحسابات مضبوطة.

وحذر نصر الله إسرائيل من شنّ حرب على لبنان، مشيرا إلى أن القتال سيكون "بلا ضوابط" وذات تكلفة باهظة.

وقال نصر الله إنَ حزب الله وباقي الفصائل في المنطقة تتّخذُ قراراتها بنفسِها، مشيرًا إلى أن طهران لم تطلب من الحوثيين فتحَ جبهة في البحر الأحمر، ولا من حزب الله فتح جبهة في جنوب لبنان.

وفي قراءة تحليلية لاهم ما جاء في خطاب أمين عام حزب الله، يقول رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين في حديثه لغرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية":

البعد الأساسي لخطاب أمين عام حزب الله كان ذا بعد عام وتعبوي لمدى قوة المقاومة.

لم يكشف الخطاب عن الطريقة التي سيكون عليها الرد الفعل على عملية الاغتيال.

حرص حزب الله على عدم الانسياق وراء مأرب إسرائيل ونتنياهو لجره نحو حرب مفتوحة.

لم يذكر نصر الله عن وجود أي تغيير في قواعد الاشتباك بعد اغتيال العاروري.

سيرد حزب الله على عملية الاغتيال دون أن يترك أي أدلة.

حزب الله لا يريد أن يتورط في مثل هذه المواجهة.

تشير رمزية مغادرة حاملة الطائرات الأميركية البحر المتوسط إلى توجه رافض من الولايات المتحدة لأي تصعيد عسكري أو حرب إقليمية.

أي حرب تندلع في الداخل اللبناني سيكون لها انعكاسات على إيران في الآن نفسه.

تسجيل غياب شبه تام للسلطة اللبنانية بسبب الفراغ الرئاسي.

عدم رغبة إيران في التورط في مواجهة أكثر من ساحة.

تسعى إسرائيل إلى زيادة التصعيد واستمرار الهجمات الاغتيالية بهدف إعادة ترميم صورتها الأمنية المتصدعة والحفاظ على وجودها في الساحة السياسية.

تعتبر إسرائيل مثل هذه العمليات وجودية وهامة لها.

وفي نفس السياق، يضيف الكاتب الصحفي قاسم قصير خلال حديثه لغرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية: