وقال زوهار المنتمي لحزب الليكود، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن "التهجير":

إنها فكرة غير واقعية، ومن الواضح أن المجتمع الدولي لن يقبلها.

حتى لو كان لديك اعتقاد أو هدف كهذا، فمن الممكن مناقشة الفكرة خلف الأبواب المغلقة.

من الواضح أنه لا يوجد أحد في إسرائيل لن يكون سعيدا إذا قرر سكان غزة الهجرة طوعا وكانوا سعداء بالمغادرة، لكن مناقشة الأمر علنا ليست واقعية إلى حد بعيد، وليست مفيدة.

حتى لو كنا نؤمن بفكرة كهذه، فنحن بحاجة إلى إجراء مناقشة أعمق والتحقيق فيها قبل أن ننشرها ونرى التداعيات. نحن نرى ما حدث مع الأميركيين.

والإثنين، قال بن غفير إن "الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري. إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني".

واعتبر الوزير المتطرف أن "خروج الفلسطينيين من قطاع غزة من شأنه أن يفتح أيضا الطريق أمام إعادة إنشاء مستوطنات يهودية في أراض فلسطينية".

كما دعا سموتريتش، الأحد، إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، معتبرا أن فلسطينيي القطاع يجب أن يتم "تشجيعهم" على الهجرة إلى دول أخرى.

وندت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، بهذه التصريحات، وعبرت عن رفضها للفكرة.