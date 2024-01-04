ونقلت الوكالة عن مصادر طبية ومحلية قولها إن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت مسجد الخلفاء غرب خانيونس، ومحيط مستشفى ناصر، وعدة منازل تؤوي نازحين، ما أسفر عن مقتل 20 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين.

وأسفر قصف إسرائيلي استهدف منزلا يؤوي نازحين غربي خانيونس أيضا إلى مقتل 14 شخصا.

كذلك قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، في قصف للطيران الإسرائيلي لمنزل في مخيم دير البلح وسط غزة.

كما قصف الطيران الإسرائيلي منزلا بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، مما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، كما قتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا غرب دير البلح.

واستهدف الجيش الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب مسجد عائشة في حي السلام شرق رفح جنوب القطاع، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.

وغرب النصيرات وسط غزة، قتل مواطنان وأصيب آخرون في قصف للطيران الإسرائيلي طال منزلا بمنطقة السوارحة، بالتزامن مع سلسلة غارات عنيفة على مخيم النصيرات.

وتعرضت مناطق في شمال قطاع غزة أيضا لقصف مدفعي وغارات إسرائيلية، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.