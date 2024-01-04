وتأتي زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه قوله إن بلينكن سيغادر الولايات المتحدة مساء الخميس في رحلة تشمل إسرائيل.

كذلك نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله إن الدبلوماسي أموس هوكستين سيسافر أيضا إلى إسرائيل، للعمل على تهدئة التوتر بينها وبين حزب الله.

كما قال المسؤول ذاته، إن بلينكن سيغادر مساء الخميس "للتوقف في عدد من العواصم، بما في ذلك إسرائيل"، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وستكون هذه الزيارة الرسمية الخامسة لبلينكن إلى إسرائيل، والرابعة له إلى المنطقة، منذ اندلعت الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في 7 أكتوبر.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط في اليومين الماضيين تطورات متسارعة تمثلت في اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الثلاثاء، ووقوع انفجارين في إيران أسفرا عن مقتل 103 أشخاص على الأقل في جنوب البلاد يوم الأربعاء.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد قال في خطاب مساء الأربعاء، إن حساباتنا مضبوطة في الحرب مع إسرائيل، موضحا أنه في حال فكرت إسرائيل بشنّ حرب على لبنان فإن القتال سيكون دون حدود أو قواعد وذات تكلفة باهظة.

وأكد نصر الله أن حزب الله وباقي الفصائل في المنطقة تتخذ قراراتها بنفسها، مشيرا إلى أن إيران لم تطلب من الحوثيين فتح جبهة في البحر الأحمر ولا من حزب الله في جنوب لبنان.