وفي سياق متصل، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بوقوع غارة جوية إسرائيلية، مساء الأربعاء، استهدفت مبنى في الناقورة من 3 طوابق بالقطاع الغربي من الجنوب اللبناني.

ووفق مراسلنا فإن فرق الإسعاف تواصل عملها في المكان بحثا عن قتلى أو مصابين.

وأطلق "حزب الله" صواريخ عبر الحدود في الثامن من أكتوبر دعما لحركة "حماس" التي نفذت هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر مما أدى إلى قيام تل أبيب بحملة قصف شرسة على قطاع غزة منذ ذلك الحين وحتى الآن.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

وأسفر ذلك عن مقتل 170 شخصا على الأقل في الجانب اللبناني، بينهم 124 عنصرا من الحزب، وقتل 13 شخصا على الأقل في الجانب الإسرائيلي، وفق الجيش.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب يوم الأربعاء، إن حساباتنا مضبوطة في الحرب مع إسرائيل، موضحا أنه في حال فكرت إسرائيل بشن حرب على لبنان فإن القتال سيكون دون حدود أو قواعد وذات تكلفة باهظة.

وأكد أن "حزب الله" وباقي الفصائل في المنطقة تتخذ قراراتها بنفسها، مشيرا إلى أن إيران لم تطلب من الحوثيين فتح جبهة في البحر الأحمر ولا من "حزب الله" في جنوب لبنان.