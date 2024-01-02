وقال غالانت: "الإحساس لدى البعض أننا في طريقنا لوقف القتال هو إحساس خاطئ، فبدون انتصار واضح لن نستطيع العيش في الشرق الأوسط".

وقال غالانت: "في شمالي القطاع قضينا على 12 كتيبة لحركة حماس.. ما سنقوم به عملياتيا هنا هو عمليات هجوم بالنار عمليات اجتياح وعمليات خاصة وإذا ما اقتضت الحاجة فسنسيطر على الأرض للمدة التي نقرر، والهدف هو استنزاف العدو وقتله وخلق واقع نفرض فيه سيطرتنا على الأرض".

وأشارت "القناة الإسرائيلية 12" إلى أن غالانت ونائب رئيس الأركان الإسرائيلي، قالا خلال تواجدهما في قطاع غزة: "لن نتوقف دون قرار واضح في الشمال.. الأصبع على الزناد".

خلافات غالانت ونتنياهو

بينما تقترب الحرب في غزة من إتمام شهرها الثالث، لا تزال سلسلة الخلافات مستمرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الجيش وبالأخص وزير الدفاع يوآف غالانت، لتظهر آخر فصولها في منع لقاء للأخير مع رئيسي الموساد والشاباك.

ويعتقد مراقبون ومتخصصون في الشؤون الإسرائيلية، في حديث لهم مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الخلافات بين نتنياهو وقادة الجيش ليست وليدة الحرب، لكن هجمات 7 أكتوبر عمقتها بعد تحميل رئيس الحكومة للمؤسسات الأمنية مسؤولية ما جرى، فضلًا عن تدخله في منع الكثير من الاجتماعات المشتركة بين قادة الأجهزة الأمنية، وتنفيذ بعض السياسات التي أثارت غضبهم.