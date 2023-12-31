وذكرت "وفا" أن يوسف سلامة قتل في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الغارة الإسرائيلية أصابت كذلك عددا من أفراد أسرته.

وقالت وزارة الصحة في غزة، الأحد، إن 21822 فلسطينيا قتلوا وأصيب 56451 آخرون في الغارات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت أن 150 فلسطينيا قتلوا وأصيب 286 آخرون في غارات إسرائيلية في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.