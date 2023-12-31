وقصفت مسيّرة إسرائيلية موقعين في المخيم، مما أدى إلى إصابة شخصين تعذر نقلهما إلى المستشفى بسبب محاصرة القوات للمنطقة.

وقالت "وفا"، إن "قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات بعد مداهمة منازلهم، واحتجزت المعتقلين في أحد المنازل وأجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد تكبيل أياديهم".

وتمركزت مركبات الجيش الإسرائيلي على مدخل مخيم طولكرم الرئيسي، وسط إطلاق أعيرة نارية وقنابل ضوئية في سماء المنطقة.

وقتل وأصيب مئات الفلسطينيين من جراء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدأت إسرائيل هجماتها العنيفة على قطاع غزة في أعقاب هجوم حماس المفاجئ يوم 7 أكتوبر الماضي.