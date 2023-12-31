وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قد نشر في وقت سابق من يوم السبت، فيديو قال إنه يوثق استهدافا لـ"خلايا إرهابية في الأراضي اللبنانية".

وقال هاغاري في منشوره على "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الأراضي اللبنانية. مقاتلة وطائرة تابعة للقوات الجوية، هاجمت في وقت سابق من هذا اليوم، ثلاث خلايا إرهابية في الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي البنية التحتية العملياتية لمنظمة حزب الله الإرهابية، وهاجم أيضا بنيران المدفعية هذا الصباح عدة مناطق في الأراضي اللبنانية".

تطورات الجبهة اللبنانية

شهدت جبهة لبنان تطورات عدة، السبت، حيث تبادلت إسرائيل وحزب الله القصف مما أسفر عن إصابة جنود إسرائيليين ومقتل 4 من مقاتلي حزب الله.

وكشف الحزب، السبت، إصابة جنود إسرائيليين بعد استهدافه حرج عداثر جنوبي لبنان.

ودوت صافرات الإنذار في بلدات شمالي إسرائيل بسبب الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة من لبنان، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، بأن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

وأشار إلى أن الطيران الإسرائيلي المسير أطلق 3 صواريخ على أطراف بلدة مروحين، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدتي الجبين وطيرحرفا في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني.

وتابع: "أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا باتجاه المدخل الشرقي لبلدة عيتا الشعب استهدف سيارة على ما يبدو"، مشيرا إلى أن "قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطرف بلدة الناقورة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني".