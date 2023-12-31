ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن 3 مواطنين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون أغلبهم نساء وأطفال، بعد استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة سالم في منطقة السوارحة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين من عائلة حمادة بعد استهداف منزلهم من الطيران الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات.

كذلك قتل 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بعد استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا لآل شحادة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما قتل فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في المخيم.

وقتل 12 فلسطينيا على الأقل وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال، إثر قصف الطيران الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة أبو جمعة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، قتل المواطن عيد رفيق سلمان أبو راشد في قصف إسرائيلي في منطقة حي السلام شرقي رفح، كما سقط عدد من القتلى والجرحى إثر قصف مدفعي إسرائيلي شرق رفح.

كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سطح منزل مقابل صناعة الحكومة بحي تل السلطان برفح، وقصف الطيران الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة أبو جاموس غرب المدينة، إلى جانب استهداف المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21650 ألف قتل، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70 في المئة منهم أطفال ونساء.