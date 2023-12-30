وأضافت الوزارة أن 56165 شخصا أصيبوا نتيجة القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن 1 بالمئة فقط من المصابين أخرجوا من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وبين القتلى 312 فردا في طواقم طبية، بحسب المصدر الذي أكد أيضا أن 99 كادرا صحيا في قطاع غزة لا يزالون قيد الاحتجاز لدى الجيش الإسرائيلي.

وتشمل الحصيلة مقتل 165 شخصا وإصابة 250 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونددت الوزارة بتعرض آلاف المعتقلين لدى إسرائيل "لتعذيب جسدي ونفسي وتجويع وعطش وعدم النوم والاستجواب المستمر في البرد الشديد".

ونفى الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي اتهامات بتعذيب معتقلين.

وأشارت الوزارة إلى خروج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة في قطاع غزة، بسبب قصف الجيش الإسرائيلي الذي دمر كذلك 104 سيارات إسعاف.

ودعت الوزارة السبت المجتمع الدولي إلى إرسال المزيد من المساعدات الطبية وتسهيل إجلاء المزيد من المصابين، و"اتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية كافة المستشفيات وطواقمها وتأمين طرق الوصول اليها".

وتشن إسرائيل منذ أن تعهدت القضاء على حركة حماس، قصفا مكثفا على القطاع المحاصر، يترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية قتل فيها 168 جنديا حتى الآن، وفقا للجيش.