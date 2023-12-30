وقال الجيش إن "محمد حسين إسماعيل مسالمة نفذ عملية دهس أصيب فيها جندي إسرائيلي".

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن وزارة الصحة قولها إن الشاب محمد حسين إسماعيل مسالمة توفي "متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي، أطلقه الجيش الإسرائيلي صوبه، عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل".

وأضافت أن القوات الإسرائيلية "المتمركزة على مدخل المخيم أطلقت الرصاص بكثافة على شاب داخل مركبته، عند مدخل المخيم، وتركته ينزف، مدعية أنه قام بعملية دهس".

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.