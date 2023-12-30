قال المبعوث الأميركي السابق للشرق الأوسط، دنيس روس، السبت، إن هناك حاجة ملحة لإعادة تنظيم السلطة الفلسطينية.
وذكر دنيس روس، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية":
- من المفترض أن تكون هناك نهاية لهذه الحرب.
- لا يمكن لحماس أن تظل صاحبة قوة في غزة.
- هناك حاجة ملحة لإعادة تنظيم وتحسين السلطة الفلسطينية.
- المرحلة الانتقالية ستشهد العديد من المراحل. المرحلة الأولى ستكون متعلقة بالحكم في غزة.
- بعد هذه المرحلة، يمكن بدء التعامل مع الأزمة الإنسانية.
- هناك حاجة لإعادة بناء غزة وإعمارها وتحسين الأوضاع الاقتصادية هناك.
- يجب الحصول على مستقبل أفضل يؤول إلى تسوية النزاع.
- يجب أن تكون هناك تغييرات داخل إسرائيل نفسها.
- أعتقد أنه ستكون هناك قيادة إسرائيلية ستقبل بوجود دولة فلسطينية.
- حماس لا تمثل الفلسطينيين.
- على الإدارة الأميركية أن تتحقق من أن السلطة الإسرائيلية تأخذ خطوات واقعية لتقليل رقعة الصراع.
- يجب أن تفرق إسرائيل بين حماس والمدنيين.
- أحداث السابع من أكتوبر كانت فشلا ذريعا للسلطة الإسرائيلية.
- هناك خطورة كبيرة لتوسع الصراع خاصة على جبهة لبنان.
- لدى حزب الله عدد كبير من الأعداء داخل لبنان.