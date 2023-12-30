وقال المرصد: "قتل وأصيب نحو 20 عنصرا من الميليشيات الإيرانية في حصيلة أولية، لـ 9 ضربات جوية أميركية".

ووفق المرصد فقد استهدفت الضربات الأميركية "مقرات عسكرية وشحنة أسلحة في مدينة البوكمال ومحيطها قرب الحدود السورية-العراقية".

ويوم الأربعاء الماضي، سُمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن استهداف طائرة مسيّرة مجهولة لموقع قرب بئر مرمرة النفطي في بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وبحسب المرصد فإن معسكرا لميليشيات موالية لإيران يقع في مكان الاستهداف، ويضم عددا من الآليات الثقيلة لحفر الأنفاق.