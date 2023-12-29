وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 21,507 شهيد و55,915 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ويشكل إجمالي القتلى في غزة حوالي 1 في المئة من سكان القطاع المحاصر، فيما يخشى من آن الآلاف مازالوا تحت الأنقاض، ويعتقد أن غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأضافت المصادر أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قتل في قطاع غزة 187 فلسطينيا وأصيب 312 آخرين.

وفي الأثناء تتواصل الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف وعنيف في مختلف أنحاء قطاع غزة، وسط كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة لسكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.5 مليون نسمة، ودمار هائل في البنية التحتية، وفقا لما ذكرته مصادر فلسطينية ودولية.

وكانت مصادر فلسطينية أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، مقتل 20 شخصا وجرح العشرات بقصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن القصف الإسرائيلي المتجدد، لعدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، نجم عنه عشرات المفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية قصفت تلك المناطق بالطائرات والمدفعية، وأن القصف استهدف عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".