وقال الجيش الإسرائيلي، "خلال عمليات للجيش يوم الخميس، قتلت القوات الإسرائيلية عشرات الأشخاص بواسطة غارات جوية ونيران القناصة والدبابات".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى مقتل العشرات من عناصر حركة حماس، في معارك مختلفة شمال قطاع غزة.

وذكرت تقارير إسرائيلية إنه من المرجح أن قادة حماس يختبئون في خان يونس، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي على نشر قواته بشكل مكثف في الوقت الراهن.

من جهة أخرى، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بانضمام لواء المظليين للقتال في خان يونس ما يرفع عدد الألوية المقاتلة إلى 7.

لأول مرة منذ بداية الحرب

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة، تعمل قوات الفريق القتالي للواء الخامس تحت قيادة فرقة غزةفي منطقة "خربة خزاعة" جنوبي قطاع غزة في المنطقة التي أطلق منها عناصر حماس الهجوم على كيبوتس نير عوز.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم العثور في المنطقة على عشرات من فتحات الأنفاق. بالإضافة إلى العثور على العديد من الأسلحة، من بينها أسلحة كلاشينكوف وبنادق وقنابل يدوية وألغام وقاذفات وراجمات صواريخ.