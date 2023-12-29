وقال الجيش الإسرائيلي إنه سمح بنشر هوية الضابط القتيل، وهو النقيب احتياط هاريل شارفيت، البالغ من العمر 33 عاما، وقتل في معارك شمال قطاع غزة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط ومقاتل من كلية الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في معارك متفرقة شمال قطاع غزة.

وبحسب الاعلام الإسرائيلي فقد ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الهجوم البري على قطاع غزة إلى 168 قتيلا، بينما ارتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 502 قتيلا.

تكاليف الحرب على غزة

من ناحية ثانية، بلغت تكاليف الحرب على غزة حتى أمس الخميس 66 مليار شيكل، بمعدل يومي يصل إلى 800 مليون شيكل.

في الأسابيع الأولى من الحرب بلغت التكاليف 1.3 مليار شيكل بسبب الاستخدام المكثف للأسلحة الدقيقة وتجنيد الاحتياط، لكنها تراجعت لاحقا بعد تسريح 170 ألفا من جنود الاحتياط.

وبلغت نفقات شراء الأسلحة من الشركات العسكرية الإسرائيلية 20 مليار شيكل و5 مليار دولار من شراء أسلحة من الخارج.