وقالت وزارة الدفاع في بيان: "حوالي الساعة 23:05 من مساء الخميس نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".

ولم تعلن الوزارة عن خسائر بشرية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا): "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".

وأفاد التلفزيون الرسمي بوقوع "عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات إسرائيلية استهدفت موقعا للدفاع الجوي السوري في محافظة السويداء جنوب البلد، وكذلك قرب مطار دمشق الدولي.

وأضاف المرصد أن الهجوم قرب المطار جاء "بعد يوم كامل من إعادته للعمل وإقلاع أول طائرة".

كان مطار دمشق الدولي قد خرج عن الخدمة بعد أن استهدفته غارات إسرائيلية في أواخر نوفمبر، إثر ساعات فقط من استئناف الرحلات الجوية في أعقاب هجمات مماثلة في الشهر السابق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن المطار لم يتضرر في القصف الأخير.