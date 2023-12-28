تأتي هذه الهجمات الإسرائيلية وسط استمرار اشتباكات ضارية مع مسلحين فلسطينيين في محاور توغل القوات الإسرائيلية، حيث أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عند تدمير 7 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع في منطقتي الدرج والتفاح شرقي مدينة غزة.

وفي الأثناء، تواصلت عمليات نزوح مئات العائلات من المناطق الجنوبية والوسطى بفعل تواصل القصف الإسرائيلي المكثف على هذه المناطق وسط ظروف انسانية قاسية وخطيرة.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني ونزوح نحو 85 بالمائة من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وكانت إسرائيل قد تعهدن بتفكيك حركة حماس وإعادة أكثر من 100 محتجز لدى الحركة في قطاع غزة.

في غضون ذلك، تجاهلت إسرائيل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، وقالت إن ذلك سيكون بمثابة انتصار لحماس.

من جانبها، حثت الولايات المتحدة إسرائيل على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتجنب إيذاء المدنيين، والسماح بدخول المزيد من المساعدات.

لكن موظفي الإغاثة يقولون إن كمية الغذاء والوقود والإمدادات الطبية التي تدخل القطاع لا تزال أقل بكثير من المطلوب، كما يعاني واحد من كل 4 فلسطينيين في غزة من الجوع، بحسب الأمم المتحدة.