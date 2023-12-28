وثمن السوداني مواقف الحكومة الإسبانية في إدانة العدوان على غزّة، وخطواتها لدعم جهود إغاثة الشعب الفلسطيني، مجدداً تأكيده على ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي دوره في إيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تحصل في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

من جانبه بين سانشيز أن ما يجري في فلسطين مسألة إنسانية، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والعمل على تأسيس دولة فلسطينية، كما أن بلاده تشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه ومواقفه إزاء العدوان في فلسطين.

تصريحات السوداني:

الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق.

أكدنا موقف الحكومة الواضح الرافض للاعتـداءات تجاه القواعد العراقية.

هذه الاعتداءات توثر على استقرار البلد.

وجود التحالف الدولي يجب أن يكون ضمن إطار الدعم والمشورة.

الحكومة العراقية قادرة على الالتزام بحفظ وحماية البعثات الدبلوماسية.

الحكومة العراقية مستمرة في جهودها دوليا لإيقاف الحرب المدمرة في غزة.

حرب غزة كشفت فشل المنظومة الدولية في تحقيق الأمن والاستقرار.

تصريحات سانشيز: