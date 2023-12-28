وأكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أنَّ العمليّة الأمنيّة التي تأتي في سياق الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للتصدي لعصابات المخدرات، اشتملت على عمليات بحث وتفتيش ومداهمات، ونتج عنها إلقاء القبض على 33 شخصا من المطلوبين والمشبوهين بقضايا تهريب المواد المخدرة والاتجار بها، منهم اربعة من المطلوبين الخطرين والرئيسين ممن يرتبطون بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح.

وأضاف أن القوة الأمنية المشاركة بالواجب ضبطت كميات من المواد المخدرة، و30 سلاحا ناريا منها ما هو أوتوماتيكي وبعيد المدى وكمّيات كبيرة من الذخائر، فضلا عن طائرة مسيّرة تُستخدم في عمليات التهريب، وأجهزة اتّصال ومناظير ولوحات مركبات مزوّرة، ومركبات تستخدم في عمليات تهريب المخدرات ونقلها.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ مديرية الأمن العام مستمرة في جهودها المتواصلة لأداء واجباتها بتنسيق وتعاون مع الجيش الأردني، والأجهزة الأمنيّة، لملاحقة المجرمين من تجّار الموت والمخدرات الذين يستهدفون أمن الأردنيين.

وأشادت مديرية الأمن العام الأردنية بالدور الوطني الكبير الذي تمارسه وسائل الإعلام، والمواطنون الأردنيون الذين دعموا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.