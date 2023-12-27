وأضاف غانتس وهو عضو في المجلس الحربي الإسرائيلي في مؤتمر صحفي أن "الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل يحتاج إلى التغيير".

وأكد غانتس أنه في حال لم يتحقق ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي جاهز للتصرف، مضيفا: "لا عودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر في غزة، المعركة ستتواصل وستتوسع".

وأسفر التصعيد عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر، عن مقتل نحو 160 شخصا على الأقل في لبنان بينهم نحو 100 مقاتل من حزب الله و17 مدنيا على الأقل بينهم 3 صحفيين وفقا لحصيلة وكالة "فرانس برس".

وفي الجانب الإسرائيلي قتل 13 شخصا بينهم 9 جنود على الأقل، وفقا للجيش.