وأضافت الخارجية في بيان لها أن "البرهان قد أبدى موافقته رسميا لرئاسة إيغاد على عقد اللقاء وكان مستعدا للمغادرة إلى جيبوتي مساء الأربعاء، حتى تم الإعلان عن تأجيل اللقاء ظهر اليوم".

وتابعت: "تتأسف حكومة السودان لمماطلة قوات الدعم السريع في تحكيم صوت العقل ويتضح ذلك من عدم استجابتهم لحضور اجتماع الغد".

وأكدت أنه سيتم التنسيق مجددا لعقد اللقاء خلال يناير المقبل.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم المنظمة الحكومية المعنية بالتنمية "إيغاد"، أن المنظمة تعمل على تنسيق اجتماع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وكشفت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تلقى دعوة للقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في جيبوتي، الخميس.

وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاً عنيفاً بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل الماضي.