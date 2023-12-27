وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء أن "لا فرق" بين ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في قطاع غزة وما فعله الزعيم النازي أدولف هتلر إبان الحرب العالمية الثانية، مصعدا انتقاداته لحملة القصف الإسرائيلية على القطاع ردا على هجوم حركة حماس على جنوب

وخلال خلال مراسم في أنقرة، قال إردوغان موجها كلامه إلى نتنياهو "كيف تختلف عن هتلر؟"، مضيفا "هل أن ما تقوم به أقل مما قام به هتلر؟ لا".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس التركي قوله إن نتنياهو "أكثر ثراء من هتلر، يتلقى شتى أنواع الدعم من الغرب والولايات المتحدة".

من جانبه، رد نتنياهو معلنا في بيان أن "إردوغان الذي يرتكب مجزرة بحق الأكراد ويسجل الرقم القياسي العالمي لسجن الصحافيين الذين يعارضون نظامه، هو آخر من يمكنه أن يعظنا بالأخلاق".

واتهم الرئيس التركي بإيواء قادة حماس، مدافعا عن القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة.

وقال إن الجيش الإسرائيلي "يقاتل للقضاء على المنظمة الإرهابية الأكثر وحشية في العالم" متهما حماس بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

ويندد إردوغان بحملة القصف والعمليات البرية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

وتوعّدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد هجومها الذي أدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية. كما أخذ المهاجمون حوالى 250 شخصا رهائن لا يزال 129 منهم محتجزين في غزة وفق إسرائيل.

في المقابل، ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي والعمليات البرية إلى 21110 قتلى و55243 جريحا، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس الأربعاء.