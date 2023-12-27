وأشار بيان الخارجية المصرية إلى التنسيق مع السلطات السودانية لتأمين إجلاء الطلاب المصريين من المدينة، ووصولهم سالمين إلى مقر القنصلية المصرية في بورتسودان وتسفيرهم عبر الحدود إلى الأراضي المصرية.

وأهابت وزارة الخارجية المصرية بجميع المواطنين المتواجدين في السودان بكافة الولايات، بما فى ذلك التي لم تطلها الاشتباكات المسلحة، بسرعة مغادرة السودان، وعدم سفر أي من المواطنين المصريين إلى السودان في المرحلة الحالية تحت أي ظرف حفاظاً على سلامتهم، بحسب البيان.