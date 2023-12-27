وأفادت مراسلتنا أن عدة صواريخ تم إطلاقها من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا والقطاع الغربي، فيما دوت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

كذلك أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم مؤخرا اعتراض طائرة مسيرة إيرانية الصنع، أطلقت من العراق، قبالة سواحل بيروت فوق البحر المتوسط.

وبحسب مصادر أمنية فإن الميليشيات الإيرانية أطلقت الطائرة من دون طيار بمبادرة منها وليس بتوجيه من حزب الله اللبناني، الذي أعلن مقتل أحد عناصره خلال تبادل للقصف مع القوات الإسرائيلية على الحدود.

وكانت غارة إسرائيلية على منزل في جنوب لبنان قد تسببت بمقتل أشخاص، بينهم عنصر في حزب الله، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية والحزب الموالي لإيران.

وأوضحت الوكالة أن "الطائرات الحربية المعادية أغارت قبيل منتصف الليل على منزل.. وسط مدينة بنت جبيل" الواقعة على مسافة كيلومترين من الحدود مع إسرائيل ما أدى إلى "استشهاد 3 من أبناء المدينة وجرح آخر"، وفقا لفرانس برس.

وأضافت أن "الشاب علي بزي وشقيقه ابراهيم وزوجة ابراهيم شروق حمود" قتلوا وأصيب شخص رابع من عائلة بزي في الغارة الجوية التي وقعت ليل الثلاثاء.

وشاهد مصوّر في وكالة فرانس برس، كان في الموقع، منزلا من طابقين مدمرا تماما ومنازل ومتاجر في المحيط متضررة بشكل كبير.

وقال أحد أقارب علي بزي لمصور وكالة فرانس برس أن شقيقه ابراهيم الذي قتل مع زوجته يحمل الجنسية الأسترالية وقد عاد إلى لبنان قبل أسبوع.

وأسفر التصعيد عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، عن مقتل نحو 160 شخصا على الأقل في لبنان بينهم نحو 100 مقاتل من حزب الله و17 مدنيا على الأقل بينهم 3 صحفيين وفقا لحصيلة وكالة فرانس برس.

وفي الجانب الإسرائيلي قتل 13 شخصا بينهم 9 جنود على الأقل، وفقا للجيش.