وأشار الجيش إلى أن أحدَ القتلى ضابطٌ برُتبة مقدَّم في قوات الاحتياط وآخر جندي برتبة رقيب.

وبالقتلى الخمسة، يرتفع عددُ القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين إلى نحو 160 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

من جهة أخرى أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 6 شبان فلسطينيين وإصابة عدد آخر،في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأكدت المصادر أن القوات الإسرائيلية منعت مركبات الإسعاف من الوصول لمنطقة المحجر في محيط المخيم، لإخلاء الإصابات.

يأتي ذلك وسط اقتحام القوات الإسرائيلية لمناطق مختلفة بالضفة الغربية.