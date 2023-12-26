وكان البرهان تلقى دعوة من الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في إفريقيا (إيغاد) للقاء دقلو في جيبوتي، الخميس، وهو اللقاء الذي سيكون الأول بينهما منذ بدء الحرب منتصف أبريل الماضي.

لكن مصدرا سودانيا قال إن دقلو أعرب عن استعداده للقاء البرهان "بوصفه قائدا للجيش فقط، لا بوصفه رئيسا لمجلس السيادة".

وأضاف المصدر أن "تاريخ اللقاء لم يتم الاتفاق عليه بسبب إصرار البرهان على أن يلتقيه بوصفه رئيسا لمجلس السيادة، وهو ما قد لا يقبله قائد قوات الدعم السريع".

ويأتي اللقاء المحتمل تنفيذا لمخرجات قمة الإيغاد، التي انعقدت في جيبوتي مطلع ديسمبر الجاري.

ومع دخول القتال بين الجيش والدعم السريع شهره التاسع واتساع رقعته، كثفت أطراف محلية ودولية وإقليمية دعواتها لإيجاد حل تفاوضي يوقف نزيف الخسائر التي بلغت أكثر من 12 ألف قتيل وفرار نحو 8 ملايين شخص من منازلهم.

وقبل أيام، كان البرهان وحميدتي أعلنا استعدادهما لإجراء المقابلة.

ورحبت أحزاب ودوائر سياسية بالخطوة المحتملة واعتبرتها السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية، ودعت لتسريع اللقاء من أجل تفادي المزيد من الخراب في السودان.