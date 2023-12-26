وأضافت الوزارة أن 241 فلسطينيا سقطوا قتلى وأصيب 382 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتستمر الحرب في غزة بوتيرة قوية تحصد معها أرواح مئات الفلسطينيين يوميا، فيما تسجل خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وفيما تدور الأنباء عن مساع إقليمية ودولية للتوصل إلى تهدئة تمهد لتبادل المحتجزين والأسرى، تؤكد حركتا حماس والجهاد رفضهما لأي وقف مؤقت للحرب وتمسكهما بوقف شامل لإطلاق النار والعودة لأوضاع ما قبل 7 أكتوبر.

لكن إسرائيل ترفض هذا الطرح وتؤكد مضيها بالحرب حتى القضاء على حركة حماس واستعادة المحتجزين بالقوة.