وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أوضح غالانت في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست: "نحن في حرب متعددة الجبهات ونتعرض للهجوم من 7 مناطق: غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية والعراق واليمن وإيران، قمنا بالرد بالفعل واتخذنا إجراءات في 6 من هذه المناطق".

وتابع: "كل من يعمل ضدنا هو هدف محتمل. لا حصانة لأحد".

وأضاف غالانت: "من دون تحقيق أهداف الحرب، ستكون المشكلة أن الناس لن يرغبوا في العيش في مكان لا نعرف فيه كيف نحميهم".

وتابع: "نحن بحاجة إلى العزيمة والصمود والقوة والتلاحم الوطني، إنها معركة من ينجو فيها هو الأقوى على المستوى الوطني، في قيمه، وفي وحدته، هذه معركة عزيمة وطنية، وأنا أقول لكم إننا سنهزم حماس".

ومنذ اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم 7 أكتوبر، قال الجيش الإسرائيلي إنه رد على هجمات من لبنان وسوريا ونفذ مداهمات على مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية.

ولم تنشر إسرائيل معلومات عن تنفيذ مثل هذه الأعمال في اليمن حيث يطلق الحوثيون صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيّرة على إسرائيل وهاجموا سفنا في البحر الأحمر، ولا في العراق حيث أعلنت جماعات مدعومة من مع إيران الأسبوع الماضي مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة على مدينة إيلات الساحلية جنوب إسرائيل.

كما لم تنشر إسرائيل معلومات عن عمليات داخل إيران.