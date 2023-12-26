وكان هجوم الجمعة على موقع للجيش بالقرب من شتولا، أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي آخر.

ومنذ بدأت إسرائيل غاراتها الجوية العنيفة على قطاع غزة، فتح حزب الله اللبناني جبهة حرب، حيث يتبادل مع الجيش الإسرائيلي قذائف وصواريخ عبر الحدود بشكل يومي.

والثلاثاء أعلن حزب الله استهداف غرفة رصد قرب ثكنة شوميرا الإسرائيلية المقابلة للقطاع الأوسط من حدود لبنان الجنوبية، كما أكد استهداف موقع زبدين الإسرائيلي قرب مزارع شبعا.

وفي المقابل، أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" أن مسيرة إسرائيلية شنت غارتين على أطراف بلدة جبشيت، في القطاع الغربي من جنوب لبنان.