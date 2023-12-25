ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها، إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا لعائلة صلاح في منطقة معن شرقي خانيونس، وآخر في حي الأمل غربي المدينة.

كذلك دمرت قوات إسرائيلية طرقا رئيسية واصلة بين مخيمات وسط قطاع غزة، بهدف "إعاقة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني" وفقا للوكالة.

وقتل وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، في استهداف إسرائيلي للعديد من المنازل في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى مقتل 70 شخصا بينهم "من وصل أشلاء"، من جراء القصف المدفعي والغارات التي طالت العديد من المنازل في مخيم المغازي، مضيفة أن عددا من المصابين أيضا وصلوا إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة جدا.