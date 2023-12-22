فالهجوم الإسرائيلي أحدث قدرا من الدمار أكبر من الدمار الذي لحق بحلب السورية بين عامي 2012 و2016، أو ماريوبول في أوكرانيا، أو قصف الحلفاء لألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

فالحرب قتلت مدنيين أكثر مما قتله التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في حملته التي استمرت 3 سنوات ضد تنظيم داعش.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي سوى القليل عن أنواع القنابل والمدفعية التي يستخدمها في غزة.

ولكن من خلال شظايا الانفجار التي تم العثور عليها في شتى المواقع وتحليل لقطات الغارات، فإن الخبراء واثقون من أن الغالبية العظمى من القنابل التي أسقطت على الجيب المحاصر هي أميركية الصنع.

ويقولون إن الأسلحة تشمل 2000 رطل (900 كيلوغرام) من "التحصينات الخارقة" التي قتلت المئات في المناطق المكتظة بالسكان.

ومع تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 20 ألفا، يدعو المجتمع الدولي إلى وقف إطلاق النار.

وتعهدت إسرائيل بالمضي قدما قائلة إنها تريد تدمير القدرات العسكرية لحماس في أعقاب الهجوم الذي شنته الجماعة المسلحة عبر الحدود في 7 أكتوبر، والذي أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 آخرين كرهائن.

وبهدوء، واصلت إدارة بايدن توريد الأسلحة إلى إسرائيل، لكن في الأسبوع الماضي، اعترف الرئيس جو بايدن علنا بأن إسرائيل تفقد الشرعية الدولية بسبب ما أسماه "قصفها العشوائي".

ما حجم الدمار الموجود في غزة؟

أدى الهجوم الإسرائيلي إلى تدمير أكثر من ثلثي المباني في شمالي غزة وربع المباني في المنطقة الجنوبية من خان يونس، وفقا لتحليل بيانات القمر الاصطناعي (كوبرنيكوس سنتينل-1) والذي أجراه كوري شير، من مركز الدراسات العليا في جامعة مدينة نيويورك، وجامون فان دن هوك، من جامعة ولاية أوريغون. والاثنان خبيران في رسم خرائط الأضرار أثناء الحرب.

نسبة المباني المتضررة في منطقة خان يونس تضاعفت تقريبا خلال الأسبوعين الأولين فقط من الهجوم الإسرائيلي. يشمل ذلك عشرات الآلاف من المنازل بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات والمساجد والمتاجر.

قال مراقبو الأمم المتحدة إن نحو 70 بالمئة من المباني المدرسية في أنحاء غزة تعرضت لأضرار، وكان ما لا يقل عن 56 مدرسة متضررة بمثابة ملاجئ للمدنيين النازحين. ويقول المراقبون إن الغارات الإسرائيلية دمرت 110 مساجد و3 كنائس.

تحمل إسرائيل حماس المسؤولية عن الوفيات بين المدنيين من خلال زرع المسلحين في البنية التحتية المدنية. وتؤوي هذه المواقع أيضا أعدادا كبيرة من الفلسطينيين الذين فروا بموجب أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

ما حجم هذا الدمار تاريخيا؟

بحسب بعض المقاييس، فإن الدمار في غزة قد تجاوز قصف الحلفاء لألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

قال روبرت بيب، المؤرخ العسكري الأميركي، إنه بين عامي 1942 و1945، هاجم الحلفاء 51 مدينة وبلدة ألمانية كبرى، ودمروا حوالي 40-50 بالمئة من مناطقهم الحضرية.

أضاف بيب أن هذا يمثل 10 بالمئة من المباني في جميع أنحاء ألمانيا، مقارنة بأكثر من 33 بالمئة في جميع أنحاء غزة، وهي منطقة ذات كثافة سكانية عالية تبلغ مساحتها 140 ميلا مربعا فقط (360 كيلومترا مربعاً).

تابع بيب: "غزة هي واحدة من أشد حملات العقاب المدني في التاريخ"، مشيرا إلى أن الحرب على غزة من أكثر حملات القصف تدميرا على الإطلاق.

اعتُبر الهجوم الذي شنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة عام 2017 لطرد تنظيم داعش من مدينة الموصل العراقية، أحد أكثر الهجمات كثافة على المدينة منذ أجيال.

أدت تلك المعركة التي استمرت 9 أشهر إلى مقتل نحو 10 آلاف مدني، ثلثهم بسبب قصف التحالف، وفقا لتحقيق أجرته الأسوشيتدبرس في ذلك الوقت.

خلال حملة 2014-2017 لهزيمة داعش في العراق، نفذ التحالف ما يقرب من 15 ألف ضربة في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لـمنظمة (إيروورز)، وهي مجموعة مستقلة مقرها لندن تتتبع الصراعات الأخيرة. وبالمقارنة، قال الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنه نفذ 22 ألف غارة في غزة.

ما أنواع القنابل المستخدمة؟

لم يحدد الجيش الإسرائيلي القنابل المستخدمة. وهو يقول إن كل ضربة تحصل على موافقة مستشارين قانونيين للتأكد من أنها تتوافق مع القانون الدولي.

قال كبير المتحدثين باسم الجيش، الأدميرال دانيال هغاري: "نختار الذخيرة المناسبة لكل هدف، حتى لا تسبب أضرارا غير ضرورية".

تمكن خبراء الأسلحة من استخلاص النتائج من خلال تحليل شظايا الانفجار الموجودة في مواقع الهجمات، وصور الأقمار الاصطناعية، والمقاطع المصورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. ويقولون إن النتائج لا تقدم سوى نظرة خاطفة على النطاق الكامل للحرب الجوية.