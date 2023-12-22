وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس" إن المنطقة تشهد اشتباكاتٍ عنيفة.

وفي جباليا البلد، أفاد شهود عيان بنزوح عدد كبير من سكان منطقة جباليا البلد نحو مدارس الأونروا غربي مدينة غزة، بينما شهد المنطقة غاراتٍ جوية وقصفًا مدفعيًّا مكثفًا منذ ساعات الصباح، وهو ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

من جهة أخرى أعلنت مصادرُ طبية تابعة لحماس ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 20 ألفا و57 شخصا، أكثرُ من 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال.

وقد أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، تعرض رفح وخان يونس والنصيرات وجباليا، لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي كثيف، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال.