وكانت وكالات أنباء أكدت انطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل، مما استدعى إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق إسرائيلية أخرى.

وأظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي النار تشتعل بمبنى سكني في تل أبيب.

وقالت خدمة إسعاف "نجمة داود الحمراء" إنه هناك عدة أماكن سقط فيها حطام الصواريخ جنوبي تل أبيب، لكن لم ترد أنباء عن إصابات.

ورأى طاقم تصوير "رويترز" اعتراض صواريخ فوق تل أبيب، بعد أن بثت قناة تلفزيونية لقطات لإطلاق صواريخ من قطاع غزة.

ووفقا للقناة "12" الإسرائيلية، أطلقت الصواريخ من وسط غزة، وهي منطقة لا يتمتع الجيش الإسرائيلي إلا بسيطرة جزئية عليها.

وتأتي هذه التطورات بعد نحو شهرين ونصف من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.