ووقع القصف الإسرائيلي على بلدة مارون الراس، في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

والأربعاء ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن شخصا قتل داخل سيارته برصاص قناصة إسرائيليين، على مشارف قرية كفركلا جنوبي لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترات متزايدة منذ بدأت الأخيرة هجماتها على قطاع غزة، حيث يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي القذائف والصواريخ منذ أسابيع.

وازدادت حدة القصف في الآونة الأخيرة، وأسفرت عن دمار كبير في بعض أحياء القرى الجنوبية الحدودية.

وأدى التصعيد في جنوب لبنان إلى مقتل أكثر من مئة شخص، من بينهم عدد كبير من المقاتلين في صفوف حزب الله وبعض المدنيين.

في المقابل، أفادت السلطات الإسرائيلية بمقتل 10 أشخاص على الأقل من الجانب الإسرائيلي.