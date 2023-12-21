وذكر موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية استجوبت 19 سجانا، بعد وفاة أبو عصب الشهر الماضي.

ونقل الموقع بيانا للشرطة الإسرائيلية جاء فيه، إن المحققين استجوبوا السجانين بشأن "حادثة عنف" مشتبه بها في أحد السجون بجنوب إسرائيل.

ووفق تقارير إعلامية عبرية، فإنه يشتبه بقيام عدد من الضباط بدخول زنزانة أبو عصب في سجن كتسيعوت بالنقب وضربه، قبل ساعات من إعلان مصلحة السجون الإسرائيلية وفاته في 19 نوفمبر.

وأشارت التقارير إلى أن أبو عصب، عضو في حركة فتح، وهو مسجون منذ عام 2005، بتهمة "القتل خلال هجوم إرهابي".