وتظهر صور نشرها الجيش الإسرائيلي شبكة أنفاق "تربط بين شقق الاختباء والدواوين والمكاتب والشقق التي كان يسكنها مسؤولو الجناح العسكري والمكتب السياسي التابعين لمنظمة حماس" وفق ما كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس".

وتظهر أيضا جنودا يصلون إلى قبو منزل يؤدي إلى نفق طويل ثم إلى غرفة فيها أثاث.

وأضاف الجيش أن هذه الشبكة تقع "على مقربة من متاجر ومبان حكومية ومساكن ومدرسة".

وقال الليفتينات كولونيل بيتر ليرنر وهو ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الأنفاق استخدمها "كبار مسؤولي حماس، من بينهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، لتوجيه النشاطات العملياتية" و"لحمايتهم أثناء تحركاتهم اليومية في وسط مدينة غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأحد، أنه عثر على "أكبر نفق" حفرته حماس تحت قطاع غزة المحاصر موضحا أن "هذه الشبكة الضخمة من الأنفاق المتشعبة إلى عدة فروع، تمتد على مسافة تزيد عن أربعة كيلومترات، ولا تبعد سوى 400 متر عن معبر إيريز"، المنفذ الوحيد لسكان غزة الى إسرائيل.

ولاحظ مصور وكالة فرانس برس الذي سمح له بالذهاب إلى المكان، أن النفق مزود بخط أنابيب وبالتيار الكهربائي والتهوية والصرف الصحي وشبكات الاتصالات وسكك حديد.

من جهتها، قلّلت حماس من أهمية اكتشاف هذا النفق مع تأكيد القيادي في الحركة أسامة حمدان أن "نشر الاحتلال صور نفق لكتائب القسام جاء متأخرا حيث تم تنفيذ المهمة التي أردناها من هذا النفق بنجاح".