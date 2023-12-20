وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أدى اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة عملا بالمادة (60) من الدستور.

وتلا أمير الكويت اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماع استثنائي، السبت الماضي، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964.

وفي أول خطاب له بعد أداء اليمين الدستورية، قال أمير الكويت الجديد إنه من الضروري مراجعة واقع الكويت الحالي خاصة على صعيد الأمن والاقتصاد والأحوال المعيشية.

وأضاف الشيخ مشعل الأحمد الصباح: "لم نلمس تغيير أو تصحيح المسار".

وتابع: "يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع. مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح المواطنين".

ويعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة، خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي السبت الماضي.