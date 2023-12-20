واقتحمت قوات إسرائيلية طوباس بعدد من الآليات العسكرية من الجهة الشرقية، وسط إطلاق رصاص، ودارت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في المدينة.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة طمون إلى الجنوب من طوباس بعدد من الدوريات برفقة جرافة عسكرية، ودارت مواجهات مع هذه القوات.

ووفق مصادر محلية فإن قوات إسرائيلية شرعت بمداهمة منازل فلسطينيين في بلدة طمون.

وأصيب شابان فلسطينيان بالرصاص، خلال اقتحام قوات إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، بلدة اليامون غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية نفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من منازل الفلسطينيين.