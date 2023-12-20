وحصل القرار حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية على تأييد 172 دولة، وعارضته 4 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

ويعيد هذا القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني، ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

ويشدد القرار أيضا على تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق لإيجاد حل دائم للصراع الإسـرائيلي الفلسـطيني على أسـاس حل الدولتين.

ويؤكد القرار أيضا على ضرورة احترام وصـون وحدة كامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وتلاصقها وسلامتها.

كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يؤكد الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وصوتت لصالح هذا القرار، 158 دولة، فيما عارضته 6 دول هي الولايات المتحدة، إسرائيل، كندا، نيرو، ميكرونيزيا، وبالاو، في حين امتنعت عن التصويت 13 دولة.