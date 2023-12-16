وقالت الحركة في بيان: "مقاتلونا شرقي خانيونس فجروا عبوتين في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 7 جنود وأوقتعهم بين قتلى وجرحى".

وأضاف البيان: "ثم فجر المقاتلون عبوة ثالثة فور وصول قوة النجدة الإسرائيلية لإنقاذ القوة الأولى".

وخلال الأيام الأخيرة، تركز إسرائيل قصفها وعملياتها البرية على خانيونس، علما أنها فقدت عشرات الجنود في قطاع غزة.

والسبت قال مسؤولون بقطاع الصحة في خانيونس إن مستشفى ناصر استقبل 20 قتيلا فلسطينيا، من جراء غارات جوية خلال الليل، بالإضافة إلى عشرات المصابين، ومن بينهم نساء وأطفال.

ووصلت حصيلة القتلى من جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى نحو 19 ألفا مع إصابة عشرات الآلاف، وفق الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة في القطاع المنكوب.