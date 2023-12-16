وأشار المتحدث يحيى سريع إلى إيلات على أنها تقع في "جنوب فلسطين المحتلة".

وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان إن الدفاعات الجوية المصرية أسقطت ما يشتبه أنها طائرة مسيرة قبالة ساحل البحر الأحمر بالقرب من مدينة دهب على الساحل الشرقي لسيناء.

وذكر المصدران الأمنيان أن مصدر الطائرة المسيرة غير معروف.

وقال شهود في دهب إنهم رأوا جسما يسقط في الماء، وقالوا إنهم رأوا جسما طائرا آخر يسقط في منطقة جبلية قريبة.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، تسببت طائرات مسيرة في انفجارات هزت منطقتين أخريين على البحر الأحمر قالت إسرائيل إن جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران أرسلتها لضرب أراضيها.