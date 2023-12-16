وكان الديوان الأميري أعلن في وقت سابق من السبت، وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد ولاية دامت 3 سنوات.

وقال الديوان الأميري في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى الى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر السبت".

وفي وقت سابق، قطع التلفزيون الكويتي برامجه لبث القرآن قبل أن يعلن الديوان الأميري ذلك.

وكانت "كونا" أشارت في وقت سابق إلى أن الأمير دخل المستشفى في نوفمبر "إثر وعكة صحية طارئة، لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية"، ثم أعلن لاحقا أن حالته مستقرة.

وسمّي الشيخ نواف وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي في سبتمبر من ذلك العام.

والشيخ نواف خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.

وتشهد الكويت أزمات سياسية متكررة، وتم حل البرلمان مرات عدة، وخلال 3 سنوات شكلت في البلاد 7 حكومات.