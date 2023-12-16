وكتب وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس على منصة إكس: "خلال الليل، أسقطت إتش إم إس دايموند ما يعتقد أنها طائرة مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر"، مشيراً إلى أن السفينة العسكرية أطلقت صاروخا تمكن من "تدمير الهدف بنجاح".

وكان الحوثيون المقرّبون من إيران قد أعلنوا أنهم سيستهدفون أي سفن متوجّهة إلى إسرائيل بغض النظر عن بلدانها، رداً على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أسقطت السفن الحربية الأميركية والفرنسية التي تقوم بدوريات في البحر الأحمر، صواريخ ومسيّرات أطلقت من اليمن.

وأعلنت المملكة المتحدة في نهاية نوفمبر إرسال السفينة الحربية "إتش إم إس دايموند" إلى منطقة الخليج للاستجابة لـ"المخاوف المتزايدة" بشأن أمن طرق التجارة البحرية في المنطقة.

وأعلنت شركتا "ميرسك" الدنماركية و"هاباغ-لويد" الألمانية للنقل البحري الجمعة تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر، في ظل هجمات ينفذها الحوثيون.

وقالت "ميرسك" في بيان: "عقب الحادث الذي استهدف (سفينة) ميرسك جبل طارق والهجوم الجديد ضد حاملة حاويات اليوم، طلبنا من كل سفن ميرسك في المنطقة التي يتوجب عليها عبور مضيق باب المندب، تعليق إبحارها حتى إشعار آخر".

بدورها، أعلنت شركة "هاباغ-لويد" تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر "حتى الإثنين" على الأقل.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن الحوثيون استهداف سفينتي حاويات قبالة سواحل اليمن كانتا متجهتين إلى إسرائيل هما إم إس سي ألانيا وإم إس سي بالاتيوم.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة: "يجب أن تتوقف فورا هجمات الحوثيين التي تستهدف سفنا تجارية مدنية في البحر الأحمر".

واعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان أن الحوثيين يشكلون "تهديدا ملموسا لحرية الملاحة".