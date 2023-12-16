وأوضح المصدر، السبت، أن الجيش الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من المستشفى، و"يستهدف كل من يتحرك فيه".

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى كمال عدوان، بعد حصاره واستهدافه بعدة هجمات.

وقالت الوزارة في بيان إن "قوات الاحتلال تجمع الرجال، بمن فيهم الطواقم الطبية، في ساحة المستشفى"، مشيرة إلى "مخاوف من اعتقالهم أو تصفيتهم".

وطالبت وزارة الصحة في غزة "الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بالتحرك فورا، لإنقاذ حياة الموجودين في المستشفى".

وعبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه إزاء الهجوم على مستشفى كمال عدوان بعد عدة أيام من حصاره، وقال إنه يجب حماية المنشأة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس تتخذ من المنشآت المدنية، ومنها المستشفيات، مقارا لها.