قال الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أبو عبيدة، مساء الجمعة، إن مقاتلي الحركة استهدفوا 100 آلية عسكرية إسرائيلية في الأيام الخمسة الأخيرة، مشيرا إلى اعتقاد متزايد لدى هؤلاء بأن إسرائيل تستخدم المرتزقة في الحرب.